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Власти рассказали о новых случаях COVID-19 в рязанских селах и деревнях
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировано 8422 человек.

Власти рассказали о новых случаях COVID-19 в рязанских селах и деревнях.

По состоянию на 4 октября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировано 8422 человек.

Список:

  • Рязань — 4386;
  • В Рязанском районе — 387;
  • В Ряжске — 237;
  • В Рыбном — 214;
  • В Скопине — 220;
  • В Касимове — 205;
  • В Сасове — 193;
  • В Новомичуринске — 158;
  • В Шиловском районе — 154;
  • В Рыбновском районе — 147;
  • В Скопинском районе — 146;
  • В Касимовском районе — 133;
  • В Клепиковском районе — 135;
  • В Михайловском районе — 126;
  • В Шилове — 105;
  • В Михайлове — 87;
  • В Александро-Невском — 73;
  • В Сараевском районе — 68;
  • В Сасовском районе — 56;
  • В Старожиловском районе — 53;
  • В Кораблине — 52;
  • В Пронском районе — 51;
  • В Шацком районе — 51;
  • В Сапожке — 47;
  • В Старожилове — 47;
  • В Спасске-Рязанском — 46;
  • В Сараях — 45;
  • В Захаровском районе — 44;
  • В Пронске — 40;
  • В Шацке — 40;
  • В Ряжском районе — 39;
  • В Милославском районе — 38;
  • В Чучкове — 35;
  • В Милославском — 34;
  • В Кораблинском районе — 33;
  • В Спас-Клепиках — 33;
  • В Чучковском районе — 34;
  • В Ухолове — 30;
  • В Захарове — 29.
  • В Ермишинском районе — 25;
  • В Кадоме — 21;
  • В Путятине — 21;
  • В Путятинском районе — 21;
  • В Ухоловском районе — 12;
  • В Пителинском районе — 9;
  • В Кадомском районе — 6;
  • В Пителине — 6.