Власти рассказали о новых случаях COVID-19 в рязанских селах и деревнях
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировано 8422 человек.
Власти рассказали о новых случаях COVID-19 в рязанских селах и деревнях.
По состоянию на 4 октября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировано 8422 человек.
Список:
- Рязань — 4386;
- В Рязанском районе — 387;
- В Ряжске — 237;
- В Рыбном — 214;
- В Скопине — 220;
- В Касимове — 205;
- В Сасове — 193;
- В Новомичуринске — 158;
- В Шиловском районе — 154;
- В Рыбновском районе — 147;
- В Скопинском районе — 146;
- В Касимовском районе — 133;
- В Клепиковском районе — 135;
- В Михайловском районе — 126;
- В Шилове — 105;
- В Михайлове — 87;
- В Александро-Невском — 73;
- В Сараевском районе — 68;
- В Сасовском районе — 56;
- В Старожиловском районе — 53;
- В Кораблине — 52;
- В Пронском районе — 51;
- В Шацком районе — 51;
- В Сапожке — 47;
- В Старожилове — 47;
- В Спасске-Рязанском — 46;
- В Сараях — 45;
- В Захаровском районе — 44;
- В Пронске — 40;
- В Шацке — 40;
- В Ряжском районе — 39;
- В Милославском районе — 38;
- В Чучкове — 35;
- В Милославском — 34;
- В Кораблинском районе — 33;
- В Спас-Клепиках — 33;
- В Чучковском районе — 34;
- В Ухолове — 30;
- В Захарове — 29.
- В Ермишинском районе — 25;
- В Кадоме — 21;
- В Путятине — 21;
- В Путятинском районе — 21;
- В Ухоловском районе — 12;
- В Пителинском районе — 9;
- В Кадомском районе — 6;
- В Пителине — 6.