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Вирусолог описал следующий всплеск коронавируса в России
Вирусолог добавил, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский описал следующий всплеск коронавируса в России, передает РИА Новости.

Доктор предположил, что следующая волна коронавируса будет намного слабее предыдущий. Он также уточнил, что инфекция задержится в России надолго.

Профессор подчеркнул, что следующую волну нужно ждать весно. Однако спад заболеваемости COVID-19 быстрым не будет.