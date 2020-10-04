Вирусолог описал следующий всплеск коронавируса в России

Вирусолог добавил, что следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский описал следующий всплеск коронавируса в России, передает РИА Новости .

Доктор предположил, что следующая волна коронавируса будет намного слабее предыдущий. Он также уточнил, что инфекция задержится в России надолго.

Профессор подчеркнул, что следующую волну нужно ждать весно. Однако спад заболеваемости COVID-19 быстрым не будет.