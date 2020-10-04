В России резко выросла доля ушедших на карантин школ

Большинство школ ушли на карантин по ОРВИ.

В России около 3% школ ушли на карантин. Примерно половина из них находятся на карантине из-за ОРВИ, сообщил замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк в эфире радиостанции « Комсомольская правда ».

По его словам, в России насчитывается почти 42 тысячи школ, из них на карантине 1,2 тысячи.

Также Басюк отметил, что в первую неделю сентября коронавирусом заболели и не вышли на работу около 1 тысячи учителей. Он добавил, что количество заболеваний педагогов находится в норме и «достаточно стабильно».