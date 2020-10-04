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Сасовца осудили за неуплату алиментов сыну
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за долги по алиментам.

В Сасове признали виновным мужчину, который не платит алименты на содержание сына 2003 года рождения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

С мужчины взыскали в пользу сына алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/6 зарплаты или иного дохода до достижения ребенком совершеннолетия. Приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании алиментов.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за долги по алиментам, а также в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на это, он некоторое время без уважительных причин не выплачивал деньги, официально не работал, злоупотреблял спиртным, не гасил долги. У него накопилась значительная сумма задолженности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его рассмотрели и назначили исправительные работы на восемь месяцев с удержанием 5% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.