Рязанца осудили за попытку убить бывшую возлюбленную

Мужчина хотел припугнуть девушку.

В Рязани осудили 32-летнего мужчину, который угрожал убийством сожительнице. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В январе 2020 года мужчина находился в кафе «Трактирчик» и узнал, что его сожительница проживает с другим мужчиной. Он решил припугнуть девушку. Злоумышленник взял со стола в кафе кухонный нож, положил в карман куртки и направился в квартиру экс-возлюбленной.

Он встретил ее на лестничной клетке, достал из кармана куртки кухонный нож, замахнулся ножом над ее головой и высказал угрозу убийством: «Зарежу, если ты не будешь со мной!». После этого мужчину толкнул девушку в квартиру.

Она испугалась за свою жизнь, восприняла угрозу реально, заплакала и просила мужчину успокоиться. В этот момент в дом вошли подруги девушки. Злоумышленник попросил их не вызывать полицию, а пострадавшая убежала.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему назначили восемь месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.