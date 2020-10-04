Почти половина россиян не смогли позволить себе путешествовать
Многим россиянам приходится экономить или брать кредит на путешествие мечты.
Порядка двух тысяч респондентов приняли участие в опросе аналитического центра сервиса путешествий Туту.ру, показавшего — 38% россиян не могут позволить себе путешествие из-за низких доходов,
Согласно исследованию, 38% респондентов не могут позволить себе туристическую поездку. 17% человек сообщили, что даже на дешевое путешествие им приходится откладывать несколько месяцев.
5% берут на путешествие кредиты. 29% участников опроса выбрали вариант накопления на путешествие, но могут позволить себе отдых на выходных.
И только 11% россиян могут легко и в любой момент позволить себе дорогостоящее путешествие.