Почти половина россиян не смогли позволить себе путешествовать

Многим россиянам приходится экономить или брать кредит на путешествие мечты.

Порядка двух тысяч респондентов приняли участие в опросе аналитического центра сервиса путешествий Туту.ру, показавшего — 38% россиян не могут позволить себе путешествие из-за низких доходов, передает РИА Новости.

Согласно исследованию, 38% респондентов не могут позволить себе туристическую поездку. 17% человек сообщили, что даже на дешевое путешествие им приходится откладывать несколько месяцев.

5% берут на путешествие кредиты. 29% участников опроса выбрали вариант накопления на путешествие, но могут позволить себе отдых на выходных.

И только 11% россиян могут легко и в любой момент позволить себе дорогостоящее путешествие.