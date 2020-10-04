Назван «самый опасный предмет» для защиты от коронавируса

Опасность предмета объяснила медик.

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что предметом, который может быть опасным для защиты от коронавируса, является маска, используемая неправильно. Об этом она рассказала в интервью « Вечерней Москве ».

По ее словам, маска становится неэффективной при длительном использовании. Специалист рассказала, что многие люди используют их по 10-15 дней.

«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо», — описала ситуацию врач, добавив, что эту же маску люди могут отнести домой, где «вирусу еще комфортнее» из-за влаги и тепла.

Она подчеркнула, что это очень опасно. Медик напомнила, что по требования Роспотребнадзора маску нужно носить не более двух часов, а утилизировать в герметичном пакете.

Также Алексеева добавила, что нужно соблюдать другие правила предосторожности: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты из службы доставки, одежду и обувь.