Назван «самый опасный предмет» для защиты от коронавируса

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что предметом, который может быть опасным для защиты от коронавируса, является маска, используемая неправильно. Об этом она рассказала в интервью «
По ее словам, маска становится неэффективной при длительном использовании. Специалист рассказала, что многие люди используют их по 10-15 дней.
«Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо», — описала ситуацию врач, добавив, что эту же маску люди могут отнести домой, где «вирусу еще комфортнее» из-за влаги и тепла.
Она подчеркнула, что это очень опасно. Медик напомнила, что по требования Роспотребнадзора маску нужно носить не более двух часов, а утилизировать в герметичном пакете.
Также Алексеева добавила, что нужно соблюдать другие правила предосторожности: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты из службы доставки, одежду и обувь.