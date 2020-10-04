Эксперт рассказал, какие настройки телефона изменять опасно
Об этом рассказали сотрудники Роскачества.
Сотрудники Роскачества рассказали, какие настройки телефона изменять опасно,
Отмечается, что в первую очередь нужно аккуратно относиться к настройкам по блокировке входящих вызовов. Эксперты рассказали о еще одной функции, к которой нужно относиться с осторожностью — это настройки «универсального доступа».
По мнению специалиста не следует устанавливать Jailbreak на iOS, а также root-доступ на Android, так как это совсем небезопасно.