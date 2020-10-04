Больше 200 рязанцев с коронавирусом находятся в больницах

Власти отчитались о состоянии пациентов

По состоянию на воскресенье, 4 октября, в рязанских больницах находится 221 пациент с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Среди пациентов восемь детей. Состояние 56 рязанцев врачи оценили как удовлетворительное. 151 человек находится в состоянии средней степени тяжести. 14 человек в тяжелом состоянии, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме.