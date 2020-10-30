ВОЗ рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса

По данным ВОЗ, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом стало рекордным.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о долгосрочных последствиях коронавируса для тех, кто его перенес. По его словам, некоторые симптомы со временем меняются и усиливаются, передает РИА Новости в пятницу, 30 октября.

К числу этих симптомов, по слова Гебрейесуса, относятся утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов.

По данным ВОЗ, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 505 756. Это стало рекордным показателем с начала пандемии.