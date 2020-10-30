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Вирусолог рассказал, чем полезны «мутации» коронавируса
По словам эксперта, эволюция COVID-19 способна «помочь» людям.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», чем полезны «мутации» коронавируса. По его словам, эволюция COVID-19 способна «помочь» людям, передает РИА Новости.

Альтштейн прояснил, что инфекция пытается «приспособиться» к популяции, а не убить своих носителей. Он утверждает, что COVID-19 пойдет на смягчение.

«И возникнуть он может в любой стране — в Белоруссии, в России и так далее. Там, где ему легко живется, там он легко распространится», — сказал эксперт, отметив, что вакцина будет надежным средством от заражения, несмотря на изменение вируса.