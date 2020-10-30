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В Рязанской области обновили данные о географии COVID-19
С коронавирусом зарегистрировали 10 624 человека.

В пятницу, 30 октября, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил данные о географии COVID-19. С коронавирусом зарегистрировали 10 624 человека в

  • Рязани — 5494,
  • Рязанском районе — 468,
  • Скопине — 331,
  • Ряжске — 277,
  • Касимове — 265,
  • Рыбном — 251,
  • Сасове — 226,
  • Скопинском районе — 183,
  • Шиловском — 182,
  • В Клепиковском районе — 179,
  • Новомичуринске — 175,
  • Рыбновском районе — 174,
  • В Касимовском районе — 164,
  • Спасском — 159,
  • В Михайловском районе — 154,
  • Шилове — 133,
  • Михайлове — 125,
  • Александро-Невском — 96,
  • Сараевском районе — 93,
  • В Александро-Невском районе — 80,
  • Старожиловском — 77,
  • Сапожке — 73,
  • Кораблине и Старожилове — по 72,
  • Шацком районе — 71,
  • Сараях — 66,
  • Сасовском районе — 66,
  • Спасске-Рязанском и Шацке — по 62,
  • Захаровском районе — 60,
  • Спас-Клепиках — 59,
  • Пронском районе — 56,
  • Чучкове — 54,
  • Чучковском районе — 52,
  • Пронске — 49,
  • Ряжском районе — 45,
  • Милославском — 44,
  • Ухолове — 44,
  • Захарове и Милославском — по 41,
  • Путятине — 37,
  • Путятинском районе — 36,
  • В Кораблинском районе — 35,
  • Кадоме — 27,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ермиши — 25,
  • Сапожковском районе — 20,
  • Ухоловском — 18,
  • Кадомском — 9,
  • Пителинском — 9,
  • Пителине — 7.