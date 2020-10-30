В Рязанской области обновили данные о географии COVID-19
С коронавирусом зарегистрировали 10 624 человека.
В пятницу, 30 октября, оперштаб при правительстве Рязанской области обновил данные о географии COVID-19. С коронавирусом зарегистрировали 10 624 человека в
- Рязани — 5494,
- Рязанском районе — 468,
- Скопине — 331,
- Ряжске — 277,
- Касимове — 265,
- Рыбном — 251,
- Сасове — 226,
- Скопинском районе — 183,
- Шиловском — 182,
- В Клепиковском районе — 179,
- Новомичуринске — 175,
- Рыбновском районе — 174,
- В Касимовском районе — 164,
- Спасском — 159,
- В Михайловском районе — 154,
- Шилове — 133,
- Михайлове — 125,
- Александро-Невском — 96,
- Сараевском районе — 93,
- В Александро-Невском районе — 80,
- Старожиловском — 77,
- Сапожке — 73,
- Кораблине и Старожилове — по 72,
- Шацком районе — 71,
- Сараях — 66,
- Сасовском районе — 66,
- Спасске-Рязанском и Шацке — по 62,
- Захаровском районе — 60,
- Спас-Клепиках — 59,
- Пронском районе — 56,
- Чучкове — 54,
- Чучковском районе — 52,
- Пронске — 49,
- Ряжском районе — 45,
- Милославском — 44,
- Ухолове — 44,
- Захарове и Милославском — по 41,
- Путятине — 37,
- Путятинском районе — 36,
- В Кораблинском районе — 35,
- Кадоме — 27,
- Ермишинском районе — 26,
- Ермиши — 25,
- Сапожковском районе — 20,
- Ухоловском — 18,
- Кадомском — 9,
- Пителинском — 9,
- Пителине — 7.