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В Рязани появится новое такси
DiDi начал работу в России с Казани.

В Рязани появится новое такси. Речь идет о китайском агрегаторе DiDi, передает ТАСС.

DiDi начал работу в России с Казани: в этом городе новое такси появилось 25 августа. С 30 октября DiDi станет регистрировать водителей в Рязани, Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Комиссия для допущенных к работе водителей в период запуска составит 9,5%.

Пока неизвестно, когда пассажиры смогут воспользоваться услугами DiDi.

Справка:

DiDi Chuxing — крупный сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году и выкупивший местное отделение американской Uber. Компания практически полностью контролирует этот рынок в КНР.

Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде машин и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля), доставки еды.