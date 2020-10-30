В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

Госдума одобрила этот запрет в июле 2020 года.

В пятницу, 30 октября, вступил в силу новый антитабачный запрет. Теперь в общественных местах, в том числе в ресторанах и кафе, помимо сигарет, нельзя курить кальяны и вейпы, передает ТАСС.

Госдума одобрила этот запрет в июле 2020 года. Теперь электронные сигареты, вейпы, кальяны и системы нагревания табака приравнены к табачным изделиям.

Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция» и запретили использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. На летние веранды заведений запрет не распространяется.

В частности, речь идет о запрете курить в том числе на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах, офисах, а также кафе и ресторанах.

Кроме того, в законе прописали запрет на курение никотинсодержащей продукции в «помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах».

За нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Индивидуальных предпринимателей за допущение курения кальяна могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, штраф для остальных юрлиц — до 90 тысяч рублей.