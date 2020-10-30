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В Пронском районе грузовик столкнулся с легковушкой, есть пострадавший
ДТП произошло в четверг, 29 октября.

В Пронском районе грузовик столкнулся с легковушкой. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 29 октября, примерно в 13:20, на 37-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин».

39-летний житель Шацкого района на грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом, столкнулся с автомобилем Lada Largus под управлением 25-летнего рязанца.

В результате водитель Lada получил травмы. Ему оказана медпомощь.