В Новомичуринске на стоянки у шести машин порезали колеса

Машины стояли на парковке под фонарем.

В Новомичуринске на стоянки у шести машин порезали колеса. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Жительница дома №33 на улице Смирягина Ирина Клягина рассказала, что утром 28 октября хотела отвезти детей в школу, но не смогла уехать: кто-то трижды прорезал одно из колес ее машины.

По словам женщины, автомобиль вместе с другими стоял на отсыпанной щебнем парковке под фонарем.

«Оказалась, в эту ночь пострадало еще, по крайней мере, пять автомобилей, у кого-то порезали одно, у кого-то два колеса», — добавила Ирина Клягина.

Она написала заявление в полицию.