В касимовском селе обокрали слепую пенсионерку

Пенсионерка слышала в соседней комнате странных шорох, успела схватить злоумышленницу, но та вырвалась.

В касимовском селе Бетино обокрали слепую пенсионерку. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Из дома 88-летней женщины пропали 25 тысяч рублей. В день кражи она слышала в соседней комнате странных шорох, успела схватить злоумышленницу, но та вырвалась.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась 53-летняя жительница Мордовии. У ранее судимой за неуплату алиментов женщины не было денег на дорогу домой, и она решила обокрасть пенсионерку.

На злоумышленницу завели дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Ей грозит до шести лет тюрьмы.