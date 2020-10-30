В калужской колонии сшили защитные костюмы для медиков

Главный технолог производства Ирина Паршина рассказала, что отбывающие наказания женщины с пониманием отнеслись к такому заказу.

В женской исправительной колонии №7 сшили защитные комбинезоны для медиков, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Одноразовые костюмы сшиты из нетканого полотна. Изначально производственный сектор колонии получил заказ на 200 комбинезонов от городской клинической больницы №4 им. Хлюстина. Медики остались довольны работой, и в кратчайшие сроки были изготовлены еще 800 костюмов.

Главный технолог производства Ирина Паршина рассказала, что отбывающие наказания женщины с пониманием отнеслись к такому заказу.