Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса

Медики пока не установили, с чем связано такое проявление.

Ученые обнаружили нетипичный симптом коронавируса. Отмечается, что вместе с кашлем и температурой у человека может быть раздражение на пальцах ног. Об этом рассказали американские ученые, передает РИА Новости.

Сообщается, что у большинства заболевших краснеют и опухают пальцы на ногах, а также сами стопы. Ученые утверждают, что по ощущениям — это похоже на обморожение и не проходит в течение нескольких месяцев.

Медики пока не установили, с чем связано такое проявление, но пытаются это обнаружить.