Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна

Путин отметил, что локдаун приведет к «фактически полной остановке» бизнеса и экономики.

Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна. По словам президента, в стране не будут вводить тотальные ограничительные меры, передает РИА Новости.

Путин отметил, что локдаун приведет к «фактически полной остановке» бизнеса и экономики.

«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры», — подчеркнул глава государства.