Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна
Путин отметил, что локдаун приведет к «фактически полной остановке» бизнеса и экономики.
Владимир Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна. По словам президента, в стране не будут вводить тотальные ограничительные меры,
Путин отметил, что локдаун приведет к «фактически полной остановке» бизнеса и экономики.
«Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры», — подчеркнул глава государства.