В Рязанской области прошел спортивный фестиваль среди инвалидов

Участники фестиваля состязались в таких спортивных дисциплинах как настольный теннис, дартс, броски по кольцу, бочча.

В Рязанской области прошел спортивный фестиваль среди инвалидов, сообщили на сайте регионального минспорта.

Мероприятие прошло в четверг, 29 октября, в ГАУ РО «СШОР «Метеор» в Михайлове. Фестиваль посвятили Всероссийскому Дню инвалидов. В нем приняли участие воспитанники спортшколы и Михайловского экономического колледжа-интерната.

Участники фестиваля состязались в таких спортивных дисциплинах как настольный теннис, дартс, броски по кольцу, бочча.