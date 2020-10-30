Рязанские автоинспекторы анонсировали масштабные рейды

Рейды проведут в пятницу и выходные.

Рязанские автоинспекторы анонсировали масштабные рейды. Их проведут в пятницу и выходные, сообщила пресс-служба регионального УМВД 30 октября.

Госавтоинспекция будет искать пьяных водителей. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение «прав» на два года.

За повторную пьяную езду привлекают к ответственности по статье 264.1 УК. Штраф в этом случае составляет 200 — 300 тысяч рублей, также в качестве наказания водителя привлекают к обязательным работам до 480 часов или принудительным работам до двух лет. Кроме того, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы с лишением «прав» на три года.