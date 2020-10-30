Рязанку обокрал родственник из другой страны

Мужчина украл у рязанки золотые сережки, кольцо и деньги.

Рязанку обокрал родственник из другой страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

23-летняя горожанка вместе с супругом уезжала из Рязани. В это время в их квартире гостил брат мужа — 34-летний гражданин другого государства. Мужчина украл у рязанки золотые сережки, кольцо и пять тысяч рублей.

Подозреваемого нашли в одном из развлекательных заведений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК («Кража»).