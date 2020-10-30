Рязанка лишилась автомобиля из-за долгов

Машину оставили у рязанки на ответственное хранение.

В четверг, 29 октября, приставы арестовали Mercedes рязанки из-за долгов по кредитам на общую сумму в 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В присутствии понятых они наложили на него арест. Предварительная стоимость машины составила 1 млн 600 тысяч рублей.

Машину оставили у рязанки на ответственное хранение. Для того, чтобы вернуть автомобиль, необходимо погасить задолженность.