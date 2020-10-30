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Рязанец ограбил таксиста
Подозреваемого нашли.

Рязанец ограбил таксиста. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший встретил двоих пьяных незнакомцев на улице Новоселов. Мужчины поссорились и начали драться. Во время потасовки 40-летний водитель обронил телефон, один из участников драки взял гаджет и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого по описанию внешности. Им оказался ранее судимый за грабеж 22-летний рязанец. Злоумышленник успел сдать телефон в ломбард.

На молодого человека вновь завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.