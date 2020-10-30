«Рязаньэнерго» поблагодарили за помощь в проведении единого государственного экзамена в 2020 году

При проведении единого государственного экзамена нарушений электроснабжения образовательных учреждений допущено не было.

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области выразило благодарность энергетикам за содействие в проведении ЕГЭ в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Министр правительства Рязанской области Ольга Щетинкина направила в адрес заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директора филиала «Рязаньэнерго» Сергея Котенева благодарственное письмо за межведомственное взаимодействие при проведении единого государственного экзамена на территории Рязанской области в 2020 году в сложных эпидемиологических условиях.

Для обеспечения надежного электроснабжения общеобразовательных учреждений в период проведения единого государственного экзамена на территории Рязанской области сотрудниками Рязаньэнерго были проведены внеочередные осмотры объектов электроэнергетики, все выявленные дефекты оперативно устранены.

По согласованию с руководителями образовательных учреждений в помещениях пунктов проведения ЕГЭ, которые снабжались электроэнергией от сетей филиала Рязаньэнерго, были установлены резервные источники электроснабжения. В результате проведенных мероприятий при проведении единого государственного экзамена нарушений электроснабжения образовательных учреждений допущено не было.

«Обеспечение в непростых эпидемиологических условиях надежного и качественного электроснабжения потребителей Рязанской области требует перестройки производственных процессов с учетом новых реалий. Мы успешно справляемся с новыми задачами, а эффективное взаимодействие с региональной властью позволяет совместными усилиями сделать жизнь рязанцев более комфортной», — отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.