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Россиянам назвали лучший кетчуп
Роскачество проверило марки томатного кетчупа, которые продаются в России.

Роскачество проверило марки томатного кетчупа, которые продаются в России, и назвали лучшие из них, пишет «Лента» со ссылкой на сайт ведомства.

Знак качества получили кетчупы «Слобода» и Heinz. Они удовлетворяют требованиям стандарта Роскачества. Ведомство подтверждает, что их продукция стабильна по качеству и безопасности.

Кетчупы торговых марок «Балтимор», «То, что надо», «Красная цена», «Махеевъ» и «365» по разным показателям не дотянули до требований стандарта Роскачества, который не является обязательным для производителей, но не представляют вреда для здоровья человека.