«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» обеспечил помощь сельскому хозяйству региона в развитии

Благодаря технологическому присоединению к электрическим сетям «Приокское мясо» надежно обеспечен энергией для бесперебойной работы и развития.

Благодаря технологическому присоединению к электрическим сетям, «Приокское мясо» — один из крупнейших в Рязанской области животноводческих комплексов, надежно обеспечен энергией для бесперебойной работы и развития.

Летом 2020 года в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» поступила заявка от ООО «Приокское мясо» о возможности предоставления новых мощностей электроэнергии. Современный сельскохозяйственный объект в Спасском районе, рассчитанный на 3600 голов элитного дойного стада, динамично развивается. Для бесперебойного функционирования комплекса с непрерывным циклом производства необходимо достаточное и надежное электроснабжение.

Понимая важность развития для Спасского района и всей Рязанской области аграрного гиганта, энергетики оперативно рассмотрели заявку, произвели необходимые расчеты и достигли договоренности о технологическом присоединении социально значимого объекта.

Все строительные, монтажные и пуско-наладочные работы были проведены специалистами Рязаньэнерго в установленные сроки. В настоящее время электроэнергией сельскохозяйственный объект снабжает расположенная в Спасске подстанция 110/35/10 кВ с историческим названием «Коловрат».

Для технологического подключения комплекса специалистами Рязаньэнерго возведены 2 воздушные линии (ВЛ) общей протяженностью 120 м и произведен монтаж 2 реклоузеров. Заявленная заказчиком мощность составляет 1500 кВт.

«Доступность электросетевой инфраструктуры для предприятий и населения — стратегический приоритет в работе рязанских энергетиков. Технологическое подключение современного агрокомплекса „Приокское мясо“ открыло новые возможности для увеличения производства высококачественной продукции и дальнейшего развития сельского хозяйства региона», — отмечает Сергей Котенёв, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго».

Соглашение о строительстве в Спасском районе животноводческого комплекса на 3600 голов дойного стада Правительство Рязанской области и ООО «Приокское мясо» подписали в 2017 году.

Возведение объектов началось весной 2019 года. Первая очередь комплекса была завершена летом текущего года. А строительство второй и третьей очереди планируется осуществить в 2021 году.

В начале октября в Спасский район поступило 760 голов высокопродуктивной голштинской породы. Этот племенной крупный рогатый скот привезли специальным автотранспортом из Восточной Германии. Аграрии подчеркивают, что используют наиболее продвинутые европейские технологии производства и переработки молока.