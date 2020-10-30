Роспотребнадзор не намерен переводить рязанских школьников на удаленку

В ведомстве отметили, что заболеваемость по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер.

Роспотребнадзор не намерен переводить рязанских школьников на удаленку. Об этом надзорный орган сообщил в соцсетях.

«Заболеваемость по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер остается ниже эпидпорогов. В общей структуре заболевших COVID-19 дети составляют лишь 6%. Все случаи заболевания связанны с инфицированием в домашних очагах. В большинстве случаев дети имели бессимптомное течение заболевания. Повторных случаев заболеваний COVID-19 в школах, связанных с заносом инфекции ребенком не регистрировалось. В данный момент основания для изменения режима работы образовательных учреждений отсутствуют», — говорится в сообщении.