На месте бывшего концлагеря в Рязани почтили память репрессированных

30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий.

В пятницу, 30 октября, в Казанском монастыре почтили память жертв политических репрессий. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В 1919 году на территории монастыря создали один из первых концлагерей в стране. В 2019 году в обители установили камень в память о репрессированных.

«Через концлагерь, размещенный в стенах обители, прошли представители дворянства, выходцы из купеческого и мещанского сословия, священнослужители, ремесленники и крестьяне — все, кто проявил какое-либо недовольство новой властью или просто был ей неугоден», — напомнили в епархии, отметив, что «гонения дали целый сонм новомучеников и исповедников ХХ века, молящихся за ныне живущих».

Напомним, 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий.