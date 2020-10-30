Минздрав оценил необходимость лечения COVID-19 антибиотиками

Врач назвал хаосом ситуацию с назначением актибиотиков.

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев оценил необходимость лечения COVID-19 антибиотиками. По его словам, они не имеют эффективности при лечении коронавируса, передает РИА Новости.

Авдеев назвал хаосом ситуацию с назначением актибиотиков. По его словам, оно «превышает все разумные пределы в десятки раз».

Врач подчеркнул, что COVID-19 — вирусная инфекция, антибактериальная терапия при ней неэффективна.

«Бактериальная суперинфекция — это достаточно редкое событие при коронавирусной инфекции. Даже в стационаре мы видим бактериальных инфекций не более 10%", — заключил Авдеев.