Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19
За сутки в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения.
Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом в пятницу, 30 октября,
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, в регионы отправятся более 300 специалистов. Они будут оказывать организационно-методическую и непосредственно медицинскую помощь.
Напомним, 30 октября за сутки в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения — 18 283.