Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19

За сутки в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения.

Минздрав направит в регионы специалистов для помощи в борьбе с COVID-19. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко, в регионы отправятся более 300 специалистов. Они будут оказывать организационно-методическую и непосредственно медицинскую помощь.

Напомним, 30 октября за сутки в стране зарегистрировали рекордное число случаев заражения — 18 283.