Мэр Рязани осмотрела благоустройство сквера «Солнечный круг»

В настоящее время на территории демонтировали старый асфальт и плитку, спилили два аварийных тополя, установили поребрик.

Мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела благоустройство сквера «Солнечный круг». Она рассказала об этом в своем Facebook .

Сорокина отметила, что сейчас в сквере идет третий этап благоустройства территории и расположенной рядом остановки общественного транспорта.

«Выпускники школы №48 приняли участие во всероссийском конкурсе „Идеи, преображающие города“ с проектом информационной остановки. Его взяли за основу обновления этого пространства. Здесь будут размещены баннеры, рассказывающие о великом музыканте Пирогове», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории демонтировали старый асфальт и плитку, спилили два аварийных тополя, установили поребрик.

«Я благодарю местных активистов и представителей депутатского корпуса за совместную работу и удачную реализацию такого оригинального проекта. Чем больше таких инициатив мы воплотим в жизнь, тем уютнее будет наш город», — заключила мэр города.