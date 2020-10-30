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В рязанском ТЦ закрыли магазин из-за «ковидных» нарушений
Магазин не выполнил санитарные требования, «направленные на разрыв механизма передачи коронавирусной инфекции».

Магазин в ТЦ «Европа» закрыли магазин из-за «ковидных» нарушений. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Речь идет о магазине «Сухофрукты». Индивидуальный предприниматель Азизов А. К. не выполнил санитарные требования, «направленные на разрыв механизма передачи коронавирусной инфекции».

28 октября Октябрьский райсуд признал бизнесмена виновным по статье 6.3 КоАП и на восемь суток закрыл его магазин.