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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 октября и 1 ноября
Редакция подготовила обзор культурных мероприятий.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Рязани гастролирует Архангельский театр драмы. Выступления проходят два раза в день на сцене рязанского театра драмы, так что в выходные рязанцы смогут увидеть сразу четыре спектакля. Днем 31 октября зрители увидят спектакль «Черная курица или подземные жители». Вечером того же дня артисты Архангельского театра драмы покажут рязанцам спектакль «Скупой или Школа лжи» — одна из лучших пьес великого Мольера.

1 ноября Архангельский театр драмы представит сказку «Морозко». Вечером на сцене рязанского театра драмы пройдет спектакль «За двумя зайцами».

В камерном зале Рязанской филармонии 31 октября устроят очередной концерт из цикла «Музыкальная акварель» для юных зрителей, на этот раз посвященный Сергею Есенину. В Old Tatoo Bar состоится вечеринка «Хэллоуин во время чумы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».