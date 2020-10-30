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Из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
В пандемию это лекарство стали использовать для лечения осложнений COVID-19.

Из российских аптек исчез раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который есть в перечене жизненно важных лекарственных препаратов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков DSM Group.

Эноксапарин натрия — действующее вещество в препаратах «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и других. Обычно их назначают беременным для снижения свертываемости крови и риска образования тромбов. В пандемию эти лекарства также стали использовать для лечения осложнений COVID-19.

Как пояснил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, «препарата нет физически».

«Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — добавил мужчина.

По данным фармацевтической компаний «Санофи», выпускающей «Клексан», отсутствие препарата вызвано значительно возросшим спросом на фоне пандемии. Лекарство продолжает поступать на склад компании, заказы и отгрузки контролируют.