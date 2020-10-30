Фото: в Скопине загорелся автосервис
По словам очевидцев, возгорание началось внутри помещения.
В Скопине загорелся автосервис,
По словам очевидцев, возгорание началось внутри помещения, а потом быстро распространилось за пределы здания.
«Внутри много горючих, легковоспламеняющихся материалов, резина. Все это повлияло на быстрое возгорание. Причину пожара нам еще предстоит выяснить», — рассказал начальник ОНД и ПР по г. Скопину, Скопинскому и Милославскому районам Алексей Тишкин.
На место выезжали пять машин. Огонь ликвидировали быстро.
Также на месте работала полиция, сотрудники газовой службы и энергетики.