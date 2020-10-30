Фото: в Скопине загорелся автосервис

По словам очевидцев, возгорание началось внутри помещения.

В Скопине загорелся автосервис, пишет ИД «Пресса». ЧП произошло в пятницу, 30 октября, в 13:44, на улице Пригородной, дом №30.

По словам очевидцев, возгорание началось внутри помещения, а потом быстро распространилось за пределы здания.

«Внутри много горючих, легковоспламеняющихся материалов, резина. Все это повлияло на быстрое возгорание. Причину пожара нам еще предстоит выяснить», — рассказал начальник ОНД и ПР по г. Скопину, Скопинскому и Милославскому районам Алексей Тишкин.

На место выезжали пять машин. Огонь ликвидировали быстро.

Также на месте работала полиция, сотрудники газовой службы и энергетики.