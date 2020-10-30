Еще один рязанец скончался от коронавируса

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 10 624 случая заражения.

Еще 105 случаев коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 10 624 случая заражения, вылечились 7 630 (67 за сутки), умерли 63пациентов (1 за сутки).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18283 в 84 регионах. Выписано за весь период — 1 200 560. Умерли 355 человек. Умерло за весь период — 27 656.