Эпидемиолог объяснила, когда заболевший COVID-19 максимально опасен

Эксперт призвала носить маски.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, когда заболевший COVID-19 максимально опасен. По ее словам, наибольшую угрозу для окружающих пациент представляет за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания, передает РИА Новости.

Пшеничная пояснила, что обычно больной становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни.

«В более поздние сроки заболевания передача вируса маловероятна», — сказала эксперт, отметив, что инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Так, во время общения при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц.

Наталья Пшеничная призвала носить маски: они препятствуют распространению вирусов и вдыханию их частиц.