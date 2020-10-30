Эксперт рассказал о способе и пользе изменения геолокации в телефоне
Такой способ позволит максимально сохранить персональные данные.
Эксперт рассказал о способе и пользе изменения геолокации в телефоне, об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко,
Кузьменко сообщил, что подделать свое местоположение можно при помощи VPN. Таким образом можно зашифровать и защитить данные, когда человек пользуется мобильным банком с публичного Wi-Fi.
Эксперт подчеркнул, что данное приложение неспособно навредить смартфону.