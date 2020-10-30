15-летняя рязанка села за руль и устроила ДТП с тремя пострадавшими
Одну из девушек доставили в ДОКБ.
15-летняя рязанка села за руль и устроила ДТП. Об этом пишет «
Авария произошла в пятницу, 23 октября, около 21:00 перед Пронском. При столкновении «двенадцатой» и «десятки» травмы получили трое. Среди пострадавших — две несовершеннолетние девочки.
Начальник ГИБДД по Пронскому району Александр Молчанов пояснил, что пострадавшая 15-летняя жительница Рязани была за рулем одной из машин.
Девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести в Новомичуринскую межрайонную больницу, а затем оттуда в детскую клиническую больницу.
Травмы второй девочки легкие, она лечится амбулаторно.