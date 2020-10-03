\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
17°
Вск, 04
18°
Пнд, 05
17°
ЦБ USD 78.09 0.81 03/10
ЦБ EUR 91.58 0.86 03/10
Нал. USD 78.01 / 79.75 16:47
Нал. EUR 91.61 / 92.43 16:47
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
11 696
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
6 449
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
15 868
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
16 524
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения
Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей.

В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения, сообщила пресс-сслужба регионального УМВД.

Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что недавно в калитку постучались двое молодых незнакомцев, которые начали расспрашивать как пройти на другой конец поселка и найти там магазин. Пенсионерка опасалась общаться с незнакомцами и дальше калитки их не пускала. Но один из мужчин отвлек ее, пока другой зашел в дом и украл деньги.

Полицейские разыскали и задержали молодого человека. Затем оперативники установили личность второго — тот был не местным и сразу же после хищения, получив свою половину краденого, попытался скрыться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения

В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения, сообщила пресс-сслужба регионального УМВД.

Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что недавно в калитку постучались двое молодых незнакомцев, которые начали расспрашивать как пройти на другой конец поселка и найти там магазин. Пенсионерка опасалась общаться с незнакомцами и дальше калитки их не пускала. Но один из мужчин отвлек ее, пока другой зашел в дом и украл деньги.

Полицейские разыскали и задержали молодого человека. Затем оперативники установили личность второго — тот был не местным и сразу же после хищения, получив свою половину краденого, попытался скрыться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.