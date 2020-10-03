В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения

Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей.

В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения, сообщила пресс-сслужба регионального УМВД.

Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что недавно в калитку постучались двое молодых незнакомцев, которые начали расспрашивать как пройти на другой конец поселка и найти там магазин. Пенсионерка опасалась общаться с незнакомцами и дальше калитки их не пускала. Но один из мужчин отвлек ее, пока другой зашел в дом и украл деньги.

Полицейские разыскали и задержали молодого человека. Затем оперативники установили личность второго — тот был не местным и сразу же после хищения, получив свою половину краденого, попытался скрыться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения

В Сапожке из дома пенсионерки украли сбережения, сообщила пресс-сслужба регионального УМВД.

Из «тайника» под клеенкой на обеденном столе пропали 27 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что недавно в калитку постучались двое молодых незнакомцев, которые начали расспрашивать как пройти на другой конец поселка и найти там магазин. Пенсионерка опасалась общаться с незнакомцами и дальше калитки их не пускала. Но один из мужчин отвлек ее, пока другой зашел в дом и украл деньги.

Полицейские разыскали и задержали молодого человека. Затем оперативники установили личность второго — тот был не местным и сразу же после хищения, получив свою половину краденого, попытался скрыться.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.