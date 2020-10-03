В Рязанской области вновь зафиксировали рост заболевших

За сутки погиб один пациент.

За сутки коронавирус подтвердился у 49 рязанцев, сообщил оперштаб в субботу, 3 октября.

Всего заболели 8 319 человек. За сутки погиб один пациент. За все время 52.

Также известно, что вылечились 23 рязанца. За время пандемии поправились 6 788.

В России зарегистрировано 1 204 502 случая инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписали 5 563 человек, за весь период — 975 859. Умерли 174 человек, за весь период — 21 251.