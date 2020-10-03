В Рязани оштрафуют водителя, выехавшего на «встречку» через двойную сплошную

Нарушителем оказался рязанец 1997 года рождения.

Полиция установила водителя, который выехал на «встречку» через двойную сплошную в Горроще, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Нарушителем оказался рязанец 1997 года рождения.

По результатам проверки мужчину привлекли к административной ответственности. Водителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

Напомним, ранее появилась видеозапись, на которой видно, что иномарка хотела совершить обгон, выехала на «встречку», пересекла двойную сплошную и едва не врезалась в автомобиль.