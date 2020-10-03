В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19
По словам специалистов, вирус новый, поэтому прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости делать затруднительно.
Замдиректорапо клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переохлаждение ослабляет иммунитет к коронавирурсу, пишет
По словам специалиста, в холодный период нужно оставаться в тепле и не переохлаждаться.
Пшеничная подчеркнула, что вирус новый, поэтому прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости делать затруднительно.