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В Роспотребнадзоре рассказали, что ослабляет иммунитет к COVID-19
По словам специалистов, вирус новый, поэтому прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости делать затруднительно.

Замдиректорапо клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переохлаждение ослабляет иммунитет к коронавирурсу, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в холодный период нужно оставаться в тепле и не переохлаждаться.

Пшеничная подчеркнула, что вирус новый, поэтому прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости делать затруднительно.