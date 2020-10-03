В Минпросвещения рассказали о переводе школ на «удаленку»

В ведомстве отметили, что в субъектах России разные ситуации.

В Минпросвещения не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат обучения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения России Дениса Грибова.

Он отметил, что возникновения очага заболевания, определенное окружение переведут на самоизоляцию. Также он подчеркнул, что во многих школах в данный период начинаются каникулы.

«Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», — сказал Грибов.

Он также отметил, что в каждом субъекте России разная ситуация.