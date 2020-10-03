В Минпросвещения рассказали о переводе школ на «удаленку»
В ведомстве отметили, что в субъектах России разные ситуации.
В Минпросвещения не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат обучения. Об этом передает
Он отметил, что возникновения очага заболевания, определенное окружение переведут на самоизоляцию. Также он подчеркнул, что во многих школах в данный период начинаются каникулы.
«Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация», — сказал Грибов.
Он также отметил, что в каждом субъекте России разная ситуация.