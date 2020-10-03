В центре Рязани ограбили магазин электроники

Из кассы пропали 56 тысяч рублей.

В центре Рязани ограбили магазин электроники, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Из кассы пропали 56 тысяч рублей. Полицейские опросили сотрудников и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Момент хищения попал на видео.

Один из посетителей, выбрав момент, когда все работники были заняты покупателями, вытащил деньги из кассы. Затем злоумышленник скрылся.

Внешность мужчины была известна оперативникам. 38-летний рязанец ранее был судим за побои, кражу и угон автотранспорта. Суммарно он провел в местах лишения свободы более восьми лет.

Мужчину удалось найти, похищенные деньги к тому моменту уже были потрачены на алкоголь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.