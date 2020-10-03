Участкового уволили за поддельную справку в деле Ефремова

В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП.

Полицейский, который выдал поддельную справку в отношении гражданской жены погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, уволен из правоохранительных органов, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник.

«В суде была предоставлена справка от участкового, согласно которой Ирина Стерхова просто сдавала спальное место погибшему в ДТП. Справка не соответствовала действительности», — сказал собеседник агентства.

Ранее Стерхова пыталась доказать, что их отношения с Захаровым, независимо от юридического оформления, в сущности были семейными. На одном из заседаний Стерхова заявила, что Захаров был ей очень близок, они 20 лет жили вместе, вместе отдыхали, были общие друзья.

Однако Пресненский суд Москвы отказался признать ее потерпевшей по делу, таковыми являются вдова, двое сыновей и брат Захарова.