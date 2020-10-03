Синоптики рассказали, когда в России похолодает

Температура опустится до 13-16 градусов.

Синоптики рассказали, когда в России похолодает Похолодание в России начнется на следующей неделе. Температура опустится до 13-16 градусов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По словам метеоролога, в центре России осадки пойдут в середине недели.

«В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, то на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов», — отметил Варакин.