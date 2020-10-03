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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8 371 человек

В Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8 371 человек, сообщил оперштаб в субботу, 3 октября.

  • В Рязани — 4 357,
  • В Рязанском районе — 386,
  • В Ряжске — 237,
  • В Скопине — 217,
  • В Рыбном — 213,
  • В Касимове — 205,
  • В Сасове — 193,
  • В Новомичуринске — 158,
  • В Шиловском районе — 154,
  • В Рыбновском районе — 147,
  • В Скопинском районе — 145,
  • В Клепиковском районе — 134, В
  • В Касимовском районе — 133,
  • В Спасском районе — 128,
  • В Михайловском районе — 126,
  • В Шилове — 104.
  • В Михайлове — 87,
  • В поселке Александро-Невский — 72,
  • В Сараевском районе — 68,
  • В Александро-Невском районе — 58,
  • В Сасовском районе — 57,
  • В Старожиловском районе — 56,
  • В Пронском районе — по 51,
  • В Старожилове — 50,
  • В Спасске-Рязанском — 47,
  • В Сараях — 45,
  • В Захаровском районе — 44,
  • В Шацке — 41,
  • В Пронске — 40.
  • В Милославском районе — 38;
  • В Чучковском районе — 34,
  • В Кораблинском районе — 33,
  • В Ухолове — 30,
  • В Захарове — 29,
  • В Ермишинском районе — 25,
  • В Путятинском районе — 22,
  • В Кадоме — 21, в Ермиши — 20,
  • В Сапожковском районе — 12,
  • В Пителинском районе -9,
  • В Кадомском районе — 6,
  • В Пителине — 6.

Полный список по ссылке.