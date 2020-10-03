Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8 371 человек
В Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8 371 человек, сообщил оперштаб в субботу, 3 октября.
- В Рязани — 4 357,
- В Рязанском районе — 386,
- В Ряжске — 237,
- В Скопине — 217,
- В Рыбном — 213,
- В Касимове — 205,
- В Сасове — 193,
- В Новомичуринске — 158,
- В Шиловском районе — 154,
- В Рыбновском районе — 147,
- В Скопинском районе — 145,
- В Клепиковском районе — 134, В
- В Касимовском районе — 133,
- В Спасском районе — 128,
- В Михайловском районе — 126,
- В Шилове — 104.
- В Михайлове — 87,
- В поселке Александро-Невский — 72,
- В Сараевском районе — 68,
- В Александро-Невском районе — 58,
- В Сасовском районе — 57,
- В Старожиловском районе — 56,
- В Пронском районе — по 51,
- В Старожилове — 50,
- В Спасске-Рязанском — 47,
- В Сараях — 45,
- В Захаровском районе — 44,
- В Шацке — 41,
- В Пронске — 40.
- В Милославском районе — 38;
- В Чучковском районе — 34,
- В Кораблинском районе — 33,
- В Ухолове — 30,
- В Захарове — 29,
- В Ермишинском районе — 25,
- В Путятинском районе — 22,
- В Кадоме — 21, в Ермиши — 20,
- В Сапожковском районе — 12,
- В Пителинском районе -9,
- В Кадомском районе — 6,
- В Пителине — 6.
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